Apple заявила о равных правах всех разработчиков приложений для iOS

В компании Apple считают, что расследование Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) подтвердит равные права разработчиков приложений для iOS. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщает ТАСС.

«Apple с уважением относится к Федеральной антимонопольной службе России, и мы уверены, что их расследование подтвердит, что все разработчики имеют равные возможности добиться успеха в App Store», — цитирует информагентство заявление компании. В Apple подчеркнули, что компания ко всем разработчикам относится одинаково.

Комментируя признаки нарушения, обнаруженные ФАС после жалобы «Лаборатории Касперского», в компании подчеркнули, что это связано с политикой безопасности.

«Недавно мы обновили наши рекомендации для приложений с функцией родительского контроля, потому что технология, которую они используют, может привести к серьезным последствиям для конфиденциальности и безопасности пользовательских данных», — пояснили представители Apple. В компании подчеркнули, что ее специалисты пытались помочь «Лаборатории Касперского» доработать их приложение в соответствии с новыми нормами, но они до сих пор не представили обновлений.

ФАС возбудила дело против Apple 8 августа. Поводом стала жалоба российского разработчика антивирусов «Лаборатория Касперского», который заявил, что Apple необоснованно отклонила его версии программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids. При этом Аpple ввела на рынок в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time, выполняющее аналогичные задачи.