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ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple. Поводом стала жалоба «Лаборатории Касперского» на ограничения в области рынка приложений, сообщила пресс-служба ведомства.

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Производитель антивирусов заявил, что Apple необоснованно отклонила версии программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK), в результате чего KSK лишилась существенной части функционала. При этом Аpple ввела на рынок в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time, выполняющее аналогичные задачи.

Изучив материалы, ФАС пришла к выводу, что действия Apple по применению неопределенных требований к программному обеспечению разработчиков и отклонению версий ПО, ранее распространявшихся в App Store, содержат признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке.

По информации СМИ, после запуска Screen Time с отклонением или ограничением функционала приложений такого плана, помимо «Лаборатории Касперского», столкнулись 11 других разработчиков. Два из них, украинская Kidslox и испанская Qustodio, пожаловались на Apple в Европейскую комиссию. Еще 19 разработчиков приложений такого рода создали объединение и web-сайт, чтобы потребовать от Apple разработки технического решения, позволяющего им продолжать работу на iOS-устройствах.

Лицензионное соглашение для разработчиков прямо говорит о праве Apple отклонять любые программы без объяснений, уточнили в ФАС.

Рассмотрение дела назначено на 13 сентября.

Жалоба «Лаборатории Касперского» подана в марте. Поводом стало требование исключить из приложения Kaspersky Safe Kids для iOS две функции — контроль приложений и возможность блокировки браузера Safari (его объяснили несоответствием этих функций правилам App Store). Разработчики подчеркнули, что ранее приложение распространялось более трех лет и вопросов не вызывало.

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