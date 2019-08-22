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Apple представит обновленные iPhone и MacBook Pro

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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В ближайшее время американская корпорация Apple представит три обновленных смартфона iPhone и ноутбук MacBook Pro с 16-дюймовым экраном. Об этом сообщило в четверг, 22 августа, агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Компания уже в сентябре анонсирует три новых iPhone. Линейка получила название Pro. Новые смартфоны заменят iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Они получат новые камеры на задней панели, в частности, появится третий сенсор, с помощью которого пользователи смогут делать широкоформатные фото и видео. Водонепроницаемость iPhone будет улучшена, также будет усовершенствована работа Face ID. Кроме того, будут обновлены OLED-дисплеи.

Apple также планирует выпустить новый iPad Pro и обновленный iPad для школы. Компания представит MacBook Pro с 16-дюймовым экраном. Он станет самым большим ноутбуком Apple после того, как в 2012 году компания перестала выпускать MacBook Pro с 17-дюймовым экраном.

Ранее в четверг стало известно, что Apple находится на последней стадии тестирования OLED-дисплеев для iPhone 12 производства китайской компании BOE Technology Group.

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