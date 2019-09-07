Apple поставила под сомнение выводы экспертов Google об уязвимости iPhone

Американская компания Apple сомневается в выводах специалистов Google об уязвимости защиты смартфонов iPhone. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщили в блоге корпорации из Купертино.

В конце августа в Google заявили, что злоумышленники заражали iPhone вирусами с помощью нескольких вредоносных сайтов.

Apple жестко отреагировала на эту информацию, заявив, что атаки были узконаправленными и длились не более двух месяцев, а не год, как утверждали в Google.

«Атака затронула менее дюжины веб-сайтов, которые специализируются на контенте, касающемся уйгурского народа (в Китае. — Ред.)», — сообщили в Apple.

30 августа стало известно, что специалисты Google обнаружили 14 ошибок в операционной системе iOS, благодаря которым мошенники могли заражать до несколько тысяч iPhone в неделю. Чтобы подхватить вирусную программу, пользователю достаточно было зайти на одну из этих веб-страниц.