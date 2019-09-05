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Apple запланировала добавить на дисплей iPhone сканер отпечатка пальца

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Фото: Depositphotos
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Американская корпорация Apple разрабатывает технологию, которая позволит добавить на дисплей iPhone функцию распознавания отпечатка пальца владельца. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с компанией.

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По данным собеседника агентства, эта функция будет работать на значительной части экрана. Предполагается, что соответствующие устройства появятся на рынке уже в 2020 году.

«Эта технология находится на стадии тестирования как внутри Apple, так и среди зарубежных поставщиков компании», — пишет агентство.

На сегодняшний день все новые модели iPhone выпускаются без кнопки Home, располагавшейся прежде в нижней части дисплея. В нее была интегрирована распознававшая отпечатки пальцев система Touch ID. Вместо этого устройства были оснащены функцией распознавания лица хозяина Face ID, однако пользователи раскритиковали такое решение разработчиков.

Накануне стало известно, что Apple намерена выпустить новый бюджетный iPhone. Последний раз Apple выпускала бюджетный смартфон в 2016 году. Цена iPhone SE начиналась от $399. Предположительно, новое устройство станет модификацией модели SE, но стоить будет дешевле.

Такое решение было принято с целью забрать долю рынка у Huawei и Samsung, пишет японское издание Nikkei.

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