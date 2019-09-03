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В Финляндии намекнули на перевыпуск Nokia 3310

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Компания HMD Global решила отдать дань уважения легендарному кнопочному мобильному телефону Nokia 3310. Об этом во вторник, 3 сентября, написал в Twitter главный менеджер по продуктам компании Юхо Сарвикас.

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По его словам, в четверг, 5 сентября, состоится некое событие, посвященное 19-летию знаменитой модели. Не исключено, что переиздание 3310 будет представлено на выставке IFA 2019, которая пройдет в Берлине.

Ожидается, что на выставке компания HMD Global, обладающая правом на выпуск гаджетов под брендом Nokia, анонсирует три новых смартфона.

В феврале текущего года компания HMD Global представила смартфон Nokia 9 PureView с пятью камерами на задней панели.

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