В Финляндии намекнули на перевыпуск Nokia 3310

Компания HMD Global решила отдать дань уважения легендарному кнопочному мобильному телефону Nokia 3310. Об этом во вторник, 3 сентября, написал в Twitter главный менеджер по продуктам компании Юхо Сарвикас.

По его словам, в четверг, 5 сентября, состоится некое событие, посвященное 19-летию знаменитой модели. Не исключено, что переиздание 3310 будет представлено на выставке IFA 2019, которая пройдет в Берлине.

Our dear Nokia 3310 turns 19! We will pay the legend the ultimate homage this Thursday. Stay tuned. #IFA2019 #nokiamobile pic.twitter.com/FanX88cfXw