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Nokia представила смартфон с пятью камерами на задней панели

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Фото: REUTERS/Rafael Marchante
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Финская компания HMD Global представила смартфон Nokia 9 PureView с пятью камерами на задней панели, пишет The Verge.

Презентация прошла 24 февраля в рамках ежегодной выставки мобильных технологий MWC 2019 в Барселоне.

Смартфон работает на платформе Qualcomm Snapdragon 845 с аккумулятором на 3,32 тыс. мАч. В гаджете нет разъема для наушников.

Каждая из камер имеет 12 мегапикселей, три из них монохромные, две — цветные. При этом все пять камер будут работать одновременно.

Полученные с них данные объединяются в итоговое изображение с динамическим диапазоном в 12,4 ступеней экспозиции.

Также смартфон оснащен 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Дисплей pOLED имеет диагональ 5,99 дюйма.

В США приобрести новинку можно будет с марта за $699 (около 46 тыс. рублей).

Также в воскресенье китайская компания Huawei Technologies представила складной смартфон Mate X, который будет поддерживать работу в сетях 5G.

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