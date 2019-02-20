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Samsung представила гнущийся смартфон

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Фото: REUTERS/Samsung
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Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy Fold с шестью камерами, который оснащен первым в мире сгибающимся безрамочным экраном Infinity Flex Display. Об этом в среду, 20 февраля, сообщил корреспондент РБК из Сан-Франциско.

Диагональ главного экрана смартфона составляет 7,3 дюйма, а сам телефон можно сложить в компактное устройство. Кроме того, у аппарата есть второй экран, 4,6-дюймовый, сообщает ТАСС.

Отмечается, что сканер отпечатков пальцев новинки разместили на торце корпуса, где обычно находится большой палец пользователя.

20 февраля смартфоны Samsung Galaxy S10 случайно показали по телевидению до анонса.

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