Apple запустила тестовую веб-версию Apple Music

Американская компания Apple запустила тестовую веб-версию приложения Apple Music, предназначенного для работы в браузере без программы iTunes.

Как 5 сентября сообщил Bloomberg, приложение Apple Music может появиться на компьютерах Mac уже к концу этого года. При этом сам сервис является основным конкурентом Spotify Technology.

Отмечается, что в 2014 году компания приобрела Beats Music, имеющую свою веб-версию, но в 2015-м после запуска Apple Music проект свернули.

3 июня стало известно, что Apple откажется от iTunes. По словам разработчиков, на «яблочных» устройствах появятся три отдельных приложения: «Подкасты», «ТВ» и «Музыка».