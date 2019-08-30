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В Google раскрыли масштабную кибератаку на iPhone

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Фото: TASS/AP/Jeff Chiu
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Специалисты службы безопасности компании Google заявили, что хакеры более двух лет атаковали пользователей iPhone. Как пишет The Guardian 30 августа, взломы продолжались до января 2019 года, пока специалисты Google не пресекли их.

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Злоумышленники заражали смартфоны вирусами с помощью нескольких вредоносных сайтов. Чтобы подхватить программу, пользователю достаточно было зайти на одну из этих веб-страниц.

После этого киберпреступники получали полный доступ к личный данным владельца iPhone — пароли от разных сервисов, данные из адресной книги, истории сообщений в мессенджерах и в электронной почте Gmail.

При этом вредоносная программа переставала действовать после перезагрузки устройства. Однако эксперты считают, что, заполучив однажды данные пользователя, хакеры продолжали иметь доступ к другим сервисам, которыми пользовалась их жертва.

Благодаря 14 ошибкам, обнаруженным в операционной системе iOS, мошенники могли заражать до несколько тысяч iPhone в неделю.

В феврале компания Google сообщила Apple об имеющихся уязвимостях, после чего корпорация приняла меры. В Apple комментировать ситуацию отказались, пишет «Газета.ру».

Ранее в июле специалисты зафиксировали рост кибератак на «умные» устройства — часы, смарт-телевизоры, детские игрушки, видеорегистраторы и холодильники. Так, только за первые шесть месяцев текущего года зафиксировано более 71 млн подобных случаев. Ожидается, что к концу 2019-го количество атак перевалит за 100 млн.

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