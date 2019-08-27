Пользователей Сети озадачило гигантское человеческое «лицо» в Антарктике

Гигантский человеческий «портрет» на спутниковых снимках поверхности Антарктики, опубликованных в ПО Google «Планета Земля», озадачила пользователей Сети. Об этом 27 августа пишет The Daily Star.

На кадрах видно, как снежный покров лежит таким образом, что на нем видны очертания глаз, губ и носа. Многие пользователи отметили, что природа при помощи ветра может творить лучше любого художника, сообщает телеканал «Звезда».

Ряд пользователей интернета усмотрели в портрете на снегу викинга, кто-то — металлический шлем с носовой частью, как у скандинавов в Средние века. В действительности на снимках изображен обычный снежный бархан.

21 августа сообщалось, что пользователи Сети разглядели шесть пальцев на ноге Ким Кардашьян.