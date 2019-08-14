Свадьба российского дальнобойщика восхитила пользователей Сети

В Сети набирает популярность видеозапись со свадьбы дальнобойщика из города Вичуга в Ивановской области. Пользователи соцсети «ВКонтакте» пришли в восторг от того, что колонну молодоженов вместо традиционных лимузинов возглавили украшенные цветами тягачи.

Как отмечает телеканал «РИА Новости», необычная свадьба состоялась 9 августа. Сейчас видео набрало уже десятки тысяч просмотров.

По словам невесты Юлии Гусаровой, идея арендовать на торжество большегрузные автомобили принадлежит жениху, который работает дальнобойщиком.

«Мы ехали из загса в первой машине. Сложно только забираться в кабину, но это и без платья неудобно», — рассказала она.

Девушка отметила, что ей пришлось забираться в кабину тягача впервые в жизни.

В апреле 2018 года было опубликовано видео со «стреляющим» свадебным кортежем в Москве.