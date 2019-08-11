Дайверы устроили свадьбу в норвежской затопленной пещере

На глубине 450 м поженились дайверы Ина Трэльнес и Яни Сантала. Для свадьбы пара выбрала затопленную пещеру в Северной Норвегии. На торжестве присутствовали 70 гостей, всем пришлось надеть скафандры. Температура воздуха в пещере достигала 7-8 градусов тепла, воды — 5-6. На церемонию также приехали сотрудники Книги рекордов Гиннесса. Свадьба Ины и Яни может стать самым массовым бракосочетанием на глубине.