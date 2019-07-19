Число отравившихся на свадьбе в Ровенской области Украины выросло до 84

В Ровенской области Украины на свадьбе отравились 84 человека, передает 19 июля «РИА Новости» со ссылкой на центр общественного здоровья минздрава. Мероприятие проходило в кафе.

Изначально стало известно о 39 отравившихся, все они были госпитализированы. Позже количество пострадавших возросло до 80. Предварительной причиной отравления стала сальмонелла, считают в областном лабораторном центре.

По состоянию на 10.00 18 июля в больнице находился 61 человек, из них 16 — дети. 23 человека лечатся дома.

16 июля центр общественного здоровья Минздрава отчитался о 45 отравившихся. Первые сообщения об отравлениях поступили 15 июля. Эксперты взяли пробы воды и продуктов, чтобы установить источник заражения.