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Видео с исчезновением машин на дороге озадачило пользователей Сети

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Фото: скриншот с видео
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Пользователи соцсетей активно обсуждают видео, при просмотре которого кажется, что машины исчезают прямо во время движения по дороге, пишет Daily Mail.

Ролик с подписью «да, эта дорога ведет в никуда» опубликовал в Twitter пользователь Danny Dutch.

Во время просмотра видеозаписи складывается впечатление, что машины и мотоциклы, которые съезжают к мосту, исчезают, так как впереди только река. Некоторые пользователи подумали, что ролик просто монтаж, другие не смогли найти объяснения вовсе.

«Это же Бермудский мост!» - написала пользователь Ramya Kannan.

«Мне стыдно, понадобилось время, чтобы понять, что происходит», - отметил Rob G.

«А я все еще ломаю голову», - ответил ему другой комментатор.

«Мне пришлось прочесть комментарии, чтобы понять», - добавил еще один пользователь.

При этом юзер @ab041937 смог прояснить ситуацию. По его словам, увиденное – лишь оптическая иллюзия, так как ролик снимали с крыши, и то, что кажется рекой, на самом деле просто лужа и грязь.

В январе в сети появилась оптическая иллюзия, способная определить уровень стресса.

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