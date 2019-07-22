Иллюзию реки создадут на станции метро «Окская» в Москве

На строящейся станции «Окская» Некрасовской линии московского метро создадут иллюзию реки с кругами на воде. Об этом 22 июля сообщается на сайте столичной мэрии.

Потолок станции оформят светодиодными круглыми лампами и ярко-синими панелями. По словам главного столичного архитектора Сергея Кузнецова, на такое дизайнерское решение вдохновила расположенная неподалеку улица Окская, названная в честь реки Оки, пишет REGNUM.

Так, в синих цветах оформят платформу, вестибюли и кассовый павильон. Основным украшение станет потолок, который соберут из синих панелей. В помещениях установят круглые светильники диаметром около 5 м каждый. Как пишет «Москва 24», мерцающие окружности на синем фоне создадут иллюзию реки с кругами на воде.

Пол станции выполнят из гранита светло-серого цвета, а стены — из керамогранита. Потолок будет облицован алюминием.

Станция метро «Окская» в ЮВАО появится на пересечении Рязанского проспекта с Окской улицей. Станция будет располагаться на одной линии с «Нижегородской», «Стахановской», «Юго-Восточной», «Косино», «Улицей Дмитриевского», «Лухмановской» и «Некрасовкой». Запустить линию планируют до конца 2019 года, уточняет «Федеральное агентство новостей».

17 июля сообщалось, что станцию метро «Стахановская» столичной подземки оформят в стиле конструктивизма.