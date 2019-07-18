На Некрасовской линии метро Москвы построят пять ТПУ

На Некрасовской линии Московского метрополитена построят пять транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), чтобы пассажиры могли делать пересадки со станций подземки на станции железной дороги. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

ТПУ получат названия «Рязанская», «Юго-Восточная», «Лермонтовский проспект», «Улица Дмитриевского» и «Некрасовка», пишет REGNUM.

По словам вице-мэра столицы Марата Хуснуллина, ТПУ «Рязанская» будет одной из крупнейших в мегаполисе и будет включать в себя пересадки на метро и железную дорогу, пишет сайт kp.ru. Ее пассажиропоток может составить порядка 111 тыс. человек в часы пик.

«ТПУ объединит транспортные потоки Большой кольцевой и Некрасовской линий метро, Московского центрального кольца и радиального направления железной дороги», — пояснил Хуснуллин.

Движение по первому участку Некрасовской ветки метро запустили 3 июля. Для пассажиров открылись станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская», «Некрасовка». Полный запуск линии намечен на начало 2020 года.