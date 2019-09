Apple представила новые iPhone

Американская компания Apple в ходе презентации в калифорнийском городе Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает BuzzFeed.

Уточняется, что модель iPhone 11 с дисплеем Liquid Retina и диагональю 6,1 дюйма оснащена еще одной камерой, разрешение которой составляет 12 мегапикселей. Кроме того, благодаря новому режиму Night Mode, смартфон снимает качественные фотографии в темных помещениях.

Основная камера iPhone 11 снимает видео в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Фронтальная камера получила возможность записывать видео в режиме замедленной съемки.

Смартфон будет доступен в шести цветах. Стоимость модели составит $699.

