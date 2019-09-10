Apple представила новые iPhone

Американская компания Apple в ходе презентации в калифорнийском городе Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает BuzzFeed.

Уточняется, что модель iPhone 11 с дисплеем Liquid Retina и диагональю 6,1 дюйма оснащена еще одной камерой, разрешение которой составляет 12 мегапикселей. Кроме того, благодаря новому режиму Night Mode, смартфон снимает качественные фотографии в темных помещениях.

Основная камера iPhone 11 снимает видео в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Фронтальная камера получила возможность записывать видео в режиме замедленной съемки.

Смартфон будет доступен в шести цветах. Стоимость модели составит $699.

And here's the re-jiggered iPhone family lineup, including the all-new iPhone 11, iPhone Pro and iPhone Pro Max...#AppleEvent pic.twitter.com/2AdVNXKIPE — Tom's Guide (@tomsguide) 10 сентября 2019 г.

iPhone 11 Pro получила третью камеру — телефото. Модель будет доступна в четырех цветах, а также в двух версиях: iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Стоимость моделей составит 999$ и 1099$ соответственно. Они отличаются размерами: диагональ экрана составит 5,8 дюйма и 6,5 дюйма соответственно. Кроме того, iPhone 11 Pro оснастили новым дисплеем Super Retina XDR.

Также в компании сообщили, что представленные смартфоны получили процессор A13, который, как предполагается, станет самым быстрым в истории. Он, по данным разработчиков, способен осуществлять более триллиона операций в секунду.

Помимо этого, iPhone 11 Pro работает без подзарядки на четыре часа дольше, чем iPhone XS, а iPhone 11 Pro Max — на пять часов дольше, чем iPhone XS Max.

Ранее 10 сентября Apple представила новую модель смарт-часов AppleWatch в Театре имени Стива Джобса в Калифорнии. Как заявляет производитель, AppleWatch 5 «никогда не спят», потому что оснащены функцией постоянно включенного дисплея. Раньше для включения гаджета пользователь должен был самостоятельно на него нажать.