IPhone 2020 года получит совершенно новый дизайн

Совершенно новый дизайн получит новый iPhone в 2020 году. Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на аналитика Минг-Чи Куо.

По данным специалиста, изменения коснутся размеров экрана, меньшее устройство получит экран диагональю 5,4 дюйма, а большее — 6,7 дюйма. При этом Apple планирует с 2020 года полностью исключить применение LCD (жидкокристаллических) экранов в смартфонах и перейти на более современные OLED-дисплеи.

Ожидается также смена камер смартфонов. Кроме того, устройство получит поддержку сетей 5G.

Возможно, iPhone вернут сканер отпечатка пальца под экраном. На сегодняшний день все новые модели iPhone выпускаются без кнопки Home, располагавшейся прежде в нижней части дисплея. В нее была интегрирована распознававшая отпечатки пальцев система Touch ID. Вместо этого устройства были оснащены функцией распознавания лица хозяина Face ID, однако пользователи раскритиковали такое решение разработчиков.

5 сентября стало известно, что Apple разрабатывает технологию, которая позволит добавить на дисплей iPhone функцию распознавания отпечатка пальца владельца.