Компания Apple презентовала новый iPad

Компания Apple на презентации в калифорнийском Театре имени Стива Джобса представила новый iPad, ставший представителем седьмого поколения планшетов. Об этом 10 сентября сообщает «РИА Новости».

Новая модель полностью состоит из переработанного алюминия. Она оснащена Retina-дисплеем диагональю 10,2 дюйма и поддерживает карты памяти SD.

Производители заявили, что планшет будет работать вдвое быстрее предшественника, а его минимальная стоимость составит $329. Продажи стартуют 30 сентября.

5 сентября стало известно, что Apple разрабатывает технологию, которая позволит добавить на дисплей iPhone функцию распознавания отпечатка пальца владельца.