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Компания Apple презентовала новые AppleWatch

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Компания Apple представила новую модель смарт-часов AppleWatch в Театре имени Стива Джобса в Калифорнии. Об этом 10 сентября сообщает «РИА Новости».

Как заявляет производитель, AppleWatch 5 «никогда не спят», потому что оснащены функцией постоянно включенного дисплея. Раньше для включения гаджета пользователь должен был самостоятельно на него нажать.

Начальная цена часов составит $399.

Ранее в этот же день компания презентовала новый iPad. Модель полностью состоит из переработанного алюминия. Она оснащена Retina-дисплеем диагональю 10,2 дюйма и поддерживает карты памяти SD. Минимальная стоимость гаджета составит $329.

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