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Легальность зла: европейцы обвинили американский бизнес в аморальности

Американские IT-компании используют легальные способы ухода от налогов в Европе
Фото: Getty Images/Cate Gillon
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Легальность зла: европейцы обвинили американский бизнес в аморальности
2019-07-30 17:05:23">
2019-07-30 17:05:23
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Разработчик серии игр Grand Theft Auto 10 лет не платит налоги в Великобритании. Впрочем, результаты расследования аналитического центра TaxWatch мало кого удивили. Мегакорпорации, особенно в сфере IT, уже не раз ловили на попытках ухода от многомиллионных налогов. В запутанном мире абсолютно легальных махинаций разбирались «Известия».

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Компания Rockstar North базируется в Эдинбурге, Великобритания. Она участвовала в разработке серии видеоигр Red Dead Redemption. И ответственна за появление серии Grand Theft Auto (GTA). Пятая часть этой серии стала самой продаваемой видеоигрой в истории видеоигр, принеся $1,2 млрд (£1 млрд) в первые три дня продаж.

Данных о том, сколько зарабатывает Rockstar North, в открытом доступе нет. Зато есть данные о материнской Rockstar Games. Она базируется в Нью-Йорке, США. С 2013 по 2019 год, когда на рынок вышла пятая часть GTA и вторая часть Red Dead Redemption, американская компания заработала $5 млрд, или £4 млрд.

Как уже упоминалось, обе игры созданы частично или полностью эдинбургской Rockstar North. Но по заявлению британского аналитического центра TaxWatch с этой прибыли не было уплачено ни фунта в британскую казну. И вообще налог на прибыль не поступал от Rockstar North с 2009 года. Представители TaxWatch призывали управление Ее Величества по налогам и таможенным пошлинам расследовать «вопиющую», по выражению директора TaxWatch Джорджа Тернера, ситуацию.

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телефон с названием игры на фоне возрастающего графика
Фото: Getty Images/Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket

Причина его негодования даже не в том, что международная компания уклонялась от уплаты налогов в одной из стран пребывания. Эта практика, как станет понятно ниже, более чем обычна, и гневаться по такому поводу профессионалу финансовой сферы даже странно.

Раздражает Тернера то, что в 2014 году Rockstar North получила £42 млн (больше $50 млн) налоговой льготы. В Великобритании есть программа поддержки разработчиков видеоигр. И в том году Rockstar North отдали 19% бюджета этой программы.

Джордж Тернер, директор аналитического центра TaxWatch:

Это грабеж британских налогоплательщиков и воровство корпоративного благосостояния в худшем своем проявлении.

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Гнев руководителя TaxWatch подогревается тем, что распределение прибыли между Rockstar и американской компанией Take Two (материнской для Rockstar Games и «бабушкинской» для Rockstar North) абсолютно легально. Признание этого соседствует в расследовании TaxWatch c призывом к властям разобраться. Остается ждать подобных расследований в Индии и Канаде, где у Rockstar Games тоже есть «дочки».

0,005% налога на прибыль для Apple

И можно с высокой степенью вероятности предположить, каковы могли бы быть результаты этих расследований. На легальных налоговых махинациях в свое время ловили таких гигантов, как Apple, Google и Starbucks. Кстати, все американские компании.

Самая распространенная уловка, которой пользовались и разработчики из Rockstar, подавать документы не в тех странах, где реально происходит производство или продажа, а в государствах с мягким фискальным режимом. В 2016 году уличили Apple и заставили доплатить около €14 млрд.

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логотип Apple

Логотип компании Apple

Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Расследование, проведенное Еврокомиссией, показало, что компания использовала две дочерние структуры. Они были зарегистрированы в Ирландии и пользовались там налоговыми каникулами. У них там, как писала газета «Ведомости», не было «ни сотрудников, ни помещений — лишь советы директоров». А сами юридические лица не были налоговыми резидентами ни одной страны. В итоге эффективная (реальная) ставка по налогу на прибыль в 2003–2014 годах колебалась для них на уровне от 1 до 0,005% в год.

Apple за произошедшее извинилась и деньги в бюджет выплатила. Но, как отмечал экономический обозреватель «Известий» Дмитрий Мигунов, «мало кто сомневается, что это далеко не единственный такой эпизод».

Безнравственные американцы в Британии

Британские власти обвиняли американские компании Amazon, Google и Starbucks в уходе от налогов еще в 2012 году. При этом, подобно недавним обвинениям Rockstar, председатель бюджетного комитета Великобритании Маргарет Ходж признавала, что компании действовали абсолютно легально.

Маргарет Ходж, председатель бюджетного комитета Великобритании:

Мы не обвиняем вас в нарушении законов. Мы обвиняем вас в безнравственности.

Компания Starbucks с точки зрения британского бюджетного комитета была виновата в том, что заключила с властями Нидерландов соглашение о налоговых льготах. А зарабатывала в первую очередь в Великобритании. Доказывалось это тем, что в Великобритании у Starbucks трудоустроено около 6,5 тыс. человек, а в Амстердаме — 220.

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Логотип кофейни Старбакс

Логотип кофейни Starbucks

Фото: REUTERS/Mike Blake
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Amazon содержала в Великобритании склады и имела 15 тыс. работников, проводя все сделки через Люксембург. Google же по подсчетам члена парламента Великобритании Чарли Элфика в 2011 году заработала в Британии £2,5 млрд, а налогов за тот же год заплатил £3,4 млн, то есть около 0,4%. Среднемировая ставка налога для Google составляла примерно 21%.

Или деньги, или вино

Прецеденты можно перечислять долго, даже не касаясь офшоров на Бермудских или Каймановых островах. Всё это происходит внутри Европы. При этом европейские политики будто не пытаются бороться с самой проблемой, только с ее проявлениями. Обуздать американские IT-компании — и совсем недавно — попыталась только Франция. Хотя эта страна вообще находится в авангарде интернет-ориентированного законотворчества.

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В середине июля во Франции ввели «цифровой налог» для крупнейших компаний IT-сферы. По нему корпорации, оказывающие цифровые услуги и имеющие не менее €750 млн выручки по всему миру и не менее €25 млн во Франции, должны платить 3% от всех доходов местного подразделения. По факту налог придуман для Google, Apple, Facebook, Amazon, нескольких компаний из Германии, Китая, Великобритании, Испании и всего одной французской — рекламной платформы Criteo.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что налог позволит «сделать капитализм справедливее». Снова риторика противника формально законных махинаций.

Разговоры о создании этого «налога XXI века» (выражение французского премьер-министра Брюно Ле Мэра) начались в 2018 году. И тогда Францию поддерживали Германия, Австрия, Дания, Швеция и запятнавшаяся в истории с Apple Ирландия. Но постепенно забыли эту идею, и Франция в итоге осталась один на один с США.

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цифровое пиратство
Фото: Global Look Press/Jaap Arriens

Поскольку в первую очередь налог направлен против американских IT-компаний, американские власти уже несколько раз выражали свое недовольство. Говорили о нарушении норм конкуренции и ущемлении интересов США. Президент Дональд Трамп поручил начать расследование произошедшего. И пригрозил, что если дискриминация будет доказана, на французские товары, в первую очередь вино, будут введены пошлины.

Министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом по этому поводу сказал, что Трамп уже третий раз им угрожает.

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