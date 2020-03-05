Apple столкнулась с дефицитом iPhone на замену

Американская компания Apple сообщила о нехватке предоставляемых на замену смартфонов iPhone. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление сотрудников Apple Store.

В компании уточнили, что в ближайшие две–четыре недели будет не хватать iPhone, которые выдают покупателям при замене сильно поврежденных устройств. Ряд магазинов заявили в СМИ, что также наблюдается дефицит отдельных комплектующих и запчастей для гаджетов, пишет RT. Продавцам рекомендовали предлагать пользователям новое устройство в кредит или замену iPhone по почте.

По мнению корреспондента агентства, данная ситуация связана с негативным влиянием коронавирусной инфекции на цепочку поставок товаров и комплектующих компании, пишет «Федеральное агентство новостей».

18 февраля ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН заявил, что Apple не будет испытывать проблем с поставками iPhone, поскольку компания поставила достаточное количество гаджетов в декабре 2019 года, и их должно хватить до конца I квартала 2020-го.

3 марта сообщалось, что компания Apple согласилась выплатить от $310 млн до $500 млн для урегулирования судебных разбирательств по обвинениям в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, чтобы побудить владельцев к покупке новых устройств.