Трое россиян победили в конкурсе Apple на лучшие фото в ночном режиме

Американская компания Apple объявила победителей конкурса на лучшие фотографии, снятые в ночном режиме на модели смартфонов iPhone 11. Тремя из шести победителей стали россияне. Об этом в среду, 4 марта, сообщается на сайте компании.

Одним из победителей стал Константин Чалабов из Москвы, который сфотографировал заснеженный пейзаж с УАЗом. По словам фотографа Фила Шиллера, этот снимок может стать первым кадром шпионского фильма о холодной войне. Фотограф Брукс Крафт из Вашингтона отметил, что ночной режим прекрасно передает синий оттенок природного освещения и теплый свет внутри кабины грузовика.

Еще один москвич, Андрей Мануйлов, сделал фото внутреннего двора жилого дома. Американский фотограф Даррен Со, специализация которого связана с архитектурой, отметил сбалансированную композицию, а также перспективу, вовлекающую зрителя в центр кадра.

Рустам Шагиморданов представил на конкурс фото норвежского зимнего пейзажа. По словам члена жюри Кайана Дранса, снимок деревни у моря удивителен тем, что он должен быть в холодных оттенках, однако выглядит теплым благодаря сиянию на скалах и огням в красных домиках.

9 января Apple подтвердила, что может сканировать фотографии пользователей iPhone и изучает весь медиаконтент, который владелец смартфона сохраняет в своем гаджете и передает через хранилище iCloud.