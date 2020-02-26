Личные данные пользователей iPhone и iPad оказались под угрозой

Злоумышленники могут получить доступ к данным, скопированным в буфер обмена iPhone или iPad. Уязвимость обнаружил и описал в своем блоге программист Томми Миск.

По его словам, данные буфера обмена могут использовать любые установленные на iOS программы, в том числе и вредоносные.

Это значит, что кибермошенники могут получить доступ практически к любой личной информации пользователя, в том числе данным банковских карт и паролям.

Программист пояснил, что как только пользователь копирует фотографию, в буфере обмена оказываются не только само изображение, но и все те данные, которые сохранены в его свойствах, например информация о GPS-координатах.

Программист добавил, что кража личных данных происходит совершенно незаметно для владельцев iPhone и iPad. В свою очередь в Apple Миску ответили, что не считают обнаруженную им проблему уязвимостью и не планируют ее устранять.

Ранее в феврале эксперт рассказал, что «умные» колонки могут следить за своими владельцами.