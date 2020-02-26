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Умные колонки могут следить за своими владельцами

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Фото: REUTERS/Dave Paresh
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Полезное домашнее устройство, такое как умные колонки, оказывается не так безобидно. Гаджет не только умеет отвечать на голосовые команды и находить музыку под настроение, но и следит за своим хозяином. Какую угрозу таит в себе гаджет, в интервью радио Sputnik рассказал член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко.

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Радиус действия беспроводного устройства — 2 м

«Любое воспроизводящее звук устройство может использоваться как микрофон. Тот же динамик умной колонки при определенных условиях будет работать микрофоном. Все звуки в помещении могут быть записаны. Про эту функцию вспоминают очень редко, но она есть. Поэтому любая умная вещь будет следить за тем, кто ею пользуется, если это заложено программой», — заявил специалист по безопасности.

Токаренко также сообщил в интервью о специальной «кнопке для параноиков», она якобы отключает микрофон, но всё равно не является идеальным средством защиты. Существует множество людей, которые хотят купить ваши персональные данные, и компании-производители колонок могут поддаться соблазну больших денег, — уверен специалист.

«Первые, кто может платить деньги за такие записи, — это рекламщики. Таргетированная реклама — это наиболее быстро оборачиваемые деньги. Вторые платят спецслужбы. Третьи — преступники. Вопрос в том, кто из них будет платить за информацию. У всех троих есть деньги, есть возможности и есть желание», — заявил Александр Токаренко.

В июле 2019 года после серии утечек личных данных владельцы «умных» колонок поставили под сомнение безопасность устройств. Тогда сразу несколько технологических гигантов обвинили в скрытой записи голосовой почты для совершенствования своих алгоритмов распознавания речи. Проверки выявили ряд уязвимостей смарт-колонок. Кроме непосредственной записи живой речи, колонки подозреваются в передаче данных третьим лицам, чтобы они могли точнее составить рекламную кампанию, действующую на конкретного пользователя.

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