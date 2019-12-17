Стало известно о новой уязвимости в работе WhatsApp

Пользователи WhatsApp могли блокировать работу мессенджера на устройствах людей, с которыми они были в одном групповом чате. Об этом стало известно в исследовании израильской компании Check Point, опубликованном во вторник, 17 декабря.

Отмечается, что найденная уязвимость позволяла запускать на телефонах аварийный режим. В настоящий момент проблема решена в версиях приложения выше 2.19.246.

Также злоумышленники могли расшифровать информацию и содержание отправленных пользователями сообщений. Аналитики исследовательской компании подчеркнули, что таким образом хакеры могли полностью получать данные из чатов и даже безвозвратно их удалять.

По информации Check Point, причина уязвимости заключалась в особенностях протокола обмена мгновенными сообщениями XMPP.

16 декабря аналитическая компания App Annie опубликовала рейтинги самых скачиваемых приложений и игр за 10 лет, а также назвала наиболее успешные продукты с точки зрения экономики.

Среди приложений первое место заняла компания Facebook, так как сразу четыре принадлежащих ей сервиса оказались в лидерах скачиваний — Facebook, Messenger, WhatsApp и Instagram.