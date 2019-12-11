Россиян предупредили об опасности бесплатных сетей Wi-Fi

Публичные сети Wi-Fi могут быть опасны для сохранности личных данных. Об этом свидетельствует исследование компании Eset.

Согласно данным специалистов, 74% пользователей интернета в России пользуются бесплатными общедоступными точкам Wi-Fi. Большинство — 49% подключаются к сети в кафе, 42% — в отелях, 35% — в торговых центрах, а 34% — в аэропортах.

Две трети (66%) опрошенных сообщили, что используют бесплатный Wi-Fi для общения в соцсетях, 43% читают новости, 24% проверяют электронную почту. При этом каждый пятый респондент совершает аудио и видеозвонки, не заботясь о защите передаваемого трафика.

Еще 10% пользователей заходят в банковские приложения и даже совершают онлайн-покупки.

Специалисты Eset напомнили, что хакеры могут перехватить трафик, узнать пароли от аккаунтов и данные банковских карт. Осуществить это злоумышленники могут посредством создания поддельных точек доступа. Опасно и отсутствие шифрования передаваемой информации.

«Eset рекомендует соблюдать базовые правила безопасности, не подключаться к подозрительным точкам доступа и использовать комплексные антивирусные решения, защищающие пользователя от различных киберугроз», — добавили эксперты.

В ноябре специалисты предупредили пользователей Android об опасности беспроводных наушников. По их словам, хакеры научились взламывать некоторые смартфоны через беспроводные аксессуары.