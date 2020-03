Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов

Компания Apple согласилась выплатить от $310 млн до $500 млн для урегулирования судебных разбирательств по обвинениям в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, чтобы побудить владельцев к покупке новых устройств. Об этом 2 марта сообщило агентство Reuters.

Уточняется, что данное решение еще должно быть одобрено окружным судьей США Эдвардом Давилой в Сан-Хосе, штат Калифорния.

Каждый пользователь, как ожидается, получит около $25. Окончательная сумма будет зависеть от общей цифры компенсации.

Среди истцов по делу — владельцы iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus или SE, на которых установлена ​​операционная система iOS 10.2.1 или более поздняя версия. По их словам, производительность смартфонов пострадала после обновления программного обеспечения.

В свою очередь, в Apple связали снижение работоспособности устройств с колебаниями температуры, интенсивностью использования и другими проблемами.

В феврале американские эксперты выяснили, что уровень радиочастотного излучения от iPhone 11 Pro в два раза превышает норму, установленную Федеральной комиссией по связи США.