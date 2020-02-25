Прямой эфир

Уоррен Баффет признался в любви к Apple

0
Фото: Global Look Press/Daniel Kalker/dpa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Миллиардер и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет в интервью телеканалу CNBC назвал корпорацию Apple, «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, что ему довелось увидеть».

«Это невероятная компания. Я должен был раньше оценить ее по достоинству», — заявил он.

Бизнесмен также сказал, что относится к Apple не просто как к вложению инвестиций, а как к собственному бизнесу.

89-летний миллиардер признался, что сменил смартфон Samsung на последнюю модель iPhone (но не уточнил, какую именно — обычный iPhone 11 или его Pro-версию), но использует его лишь как телефон.

В январе журнал Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров, в котором Уоррен Баффет занял четвертое место. Состояние 89-летнего инвестора оценили в $88 млрд.

8 мая 2019 года Apple впервые за 11 лет выпустила игру для смартфона iPhone под названием Warren Buffettʼs Paper Wizard. Сюжет игры основан на истории жизни инвестора Apple — бизнесмена Уоррена Баффета, который начинал свою карьеру с разноски газет. Название отсылает к прозвищу предпринимателя — Wizard of Omaha (Чародей Омахи).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Акции Apple упали на 2% из-за коронавируса
Американские эксперты оценили опасность iPhone 11 Pro

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020