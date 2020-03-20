РФ направила Франции ноту из-за россиян на борту Costa Pacifica

Посольство России в Париже направило французскому МИДу ноту с просьбой разобраться в ситуации с российскими туристами, которых не выпускают с круизного лайнера Costa Pacifica. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Судно вышло из порта Буэйнос-Айреса 3 марта, а 23 числа должно было прибыть в Барселону. Оттуда все туристы планировали вылететь в свои страны. Однако из-за коронавируса Испания закрыла границы. Тогда корабль направился в Марсель, но французские власти не разрешили туристам сойти на берег.

Захарова отметила, что на борту 35 россиян и четверо граждан Белоруссии.

«Российское генеральное консульство в Марселе, посольство России в Париже уже несколько дней предпринимают активные шаги по проработке их встречи в Марселе, но разрешение до сих пор не получено», — цитирует ее 20 марта ТАСС.

В настоящее время посольство направило в МИД Франции ноту с прошением разблокировать ситуацию.

Пока же экипаж Costa Pacifica рассматривает вариант ухода в Геную. Однако, по словам Захаровой, это осложнит дальнейшую переправку туристов на родину.

Дипломат выразила надежду на понимание Франции и указала, что люди не сходят с корабля уже более 10 дней.

Ранее со сложностями в возвращении домой столкнулись российские туристы в Черногории. Из-за коронавируса Подгорица закрыла границы и отменила авиасообщение. Добиться разрешения на вылет российской стороне удалось только через несколько дней. Уже три борта «Аэрофлота» и «Победы» доставили россиян в Москву.

К 20 марта пандемия коронавируса поразила около 210 тыс. человек, скончались 9,7 тыс. Во Франции число зараженных выросло до 10995, умерли 372 человека.