Путин и премьер Италии обсудили борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили по телефону борьбу с коронавирусом. Об этом в субботу, 21 марта, сообщила пресс-служба Кремля.

«По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте. Обстоятельно обсуждена ситуация вокруг пандемии коронавируса, а также принимаемые в обеих странах меры по противодействию распространению инфекции», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что российский лидер подтвердил готовность Москвы оперативно оказать Риму необходимую помощь.

В настоящее время в Италии число случаев заражения коронавирусом достигло 53 578, скончались 4825 человек, а выздоровели ― 6072.

Ранее, 19 марта, Конте заявил о продлении в стране карантина, который действует с 10 марта. В республике полностью запрещено проведение массовых мероприятий, перестали работать кинотеатры, развлекательные центры, театры, музеи, школы.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) высокую смертность в Италии объяснили тем, что власти не смогли своевременно распознать эпидемию заболевания, из-за чего граждане продолжали вести привычный образ жизни.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 21 марта, в мире заболели более 297 тыс. человек, вылечились более 94 тыс. пациентов, умерли 12 775 человек.