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В Канаде допустили введение режима ЧС по всей стране

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Фото: Global Look Press/Zou Zheng/Xinhua
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Правительство Канады не исключает возможность введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории страны в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом в субботу, 21 марта, заявил премьер-министр Джастин Трюдо в обращении к нации.

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«Мы по-прежнему рассматриваем все варианты», — цитирует его телеканал CBC. По словам Трюдо, власти следят за ситуацией и будут выполнять рекомендации ученых.

Как добавил глава канадского правительства, режим ЧС в стране будет возможно ввести, если будет недостаточно ранее принятых правительством мер.

Накануне Трюдо допустил, что карантинные меры в Канаде из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 могут быть продлены на несколько недель или месяцев.

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Канаде 15 января. Число заболевших приблизилось к 1 тыс. человек, 12 скончались. 18 марта стало известно, что Соединенные Штаты и Канада закроют границу между государствами по взаимной договоренности для сдерживания распространения инфекции.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий тяжелую пневмонию, начал распространяться по миру в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 21 марта, в мире заболели более 284 тыс. человек, вылечились более 93 тыс. пациентов, умерли 11 832 человека.

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