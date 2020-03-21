Прямой эфир
Сюжет:

Россиян эвакуируют еще из нескольких стран в ближайшие три дня

0
Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиян в ближайшие три дня эвакуируют самолетами из Венгрии, Египта, Молдавии, Кипра, Португалии и Испании. Об этом в субботу, 21 марта, говорится в сообщении на сайте Росавиации.

Сиди дома, не гуляй: как турбизнес переносит COVID-19
Сколько продлится карантин на зарубежные поездки

«По данным перевозчиков, 21–23 марта планируются следующие вывозные рейсы. «Аэрофлот» — шесть рейсов из Будапешта (Венгрия), один рейс из Каира (Египет), два рейса из Кишинева (Молдавия), два рейса из Лиссабона (Португалия), два рейса из Ларнаки (Кипр). «Сибирь» — один рейс из Тенерифе (Испания)», — отметили в ведомстве.

В субботу два рейса в Кишинев выполнит «Аэрофлот». Туда будут перевезены граждане Молдавии, обратно прилетят россияне.

По данным ведомства, Ростуризм вместе с туроператорами России прорабатывает организацию спецрейсов для возврата россиян из Филиппин и Марокко. «Предварительно рейсы Azur Air в Марокко и на Филиппины (Себу) запланированы на 23 и 25 марта соответственно», — добавили в Росавиации.

Прорабатываются также варианты возвращения граждан РФ из Южной Америки.

Представители российских авиакомпаний напомнили, что при наличии свободных мест открывается продажа билетов по доступным тарифам, их могут купить россияне, находящиеся за границей.

Ранее в субботу стало известно о возвращении в Россию около 50 тыс. организованных туристов из-за рубежа. Россиян просят не выезжать из страны в связи с распространением коронавируса, а в случае нахождения за границей — сообщить о себе в дипмиссии и поддерживать связь с туроператорами и авиакомпаниями.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.

По данным Worldometer на 21 марта, инфекцией заразились 277 тыс. человек по всему миру, из них вылечились почти 92 тыс., а умерли 11 423 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посольство РФ рассказало о ситуации с россиянами с лайнера Сosta Pacifica
«Интурист» приостановил все зарубежные туры

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020