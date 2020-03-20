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Посольство РФ рассказало о ситуации с россиянами с лайнера Сosta Pacifica

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Посольство РФ в Италии прорабатывает возможность для российских туристов с круизного лайнера Costa Pacifica высадки в порту Генуи и бесплатного трансфера в аэропорт Рима, чтобы оттуда они могли вылететь в Россию.

«Судовладелец уведомил, что, по его информации, инфицированных коронавирусом пассажиров на судне нет. Лайнер должен прибыть в порт Генуи 21 марта ориентировочно в 07:00. По информации дирекции порта Генуи, препятствий для спуска на берег российских граждан нет», — говорится на странице дипмиссии в Facebook 20 марта.

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Сообщается, что дипломаты находятся на прямой связи с россиянами и представителями властей Италии для оказания содействия возвращения туристов в Россию.

Для перемещения по территории республики пассажирам судна необходимо заполнить специальный модуль, подготовленный МВД Италии, а также сохранить на смартфон или распечатать специальную консульскую декларацию, в которой содержится просьба правоохранителям беспрепятственно пропускать россиян. Ссылки на документы опубликованы на странице дипмиссии в Facebook.

По информации компании-судовладельца Costa Crociere, среди пассажиров лайнера находятся 30 россиян.

Круизный лайнер вышел из порта аргентинского Буэйнос-Айреса 3 марта, а 23-го числа должно было прибыть в испанскую Барселону, откуда туристы планировали вылететь в свои страны. Однако из-за коронавируса Испания закрыла свои границы. Тогда судно направилось в Марсель, но Франция не разрешила туристам сойти на берег. В результате кораблю пришлось направиться в итальянскую Геную.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 20 марта, всего в мире подтверждено свыше 209 тыс. случаев заболевания, скончались 8778 человек.

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