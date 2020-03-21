Около 50 тыс. организованных туристов вернулись в Россию за неделю

Около 50 тыс. организованных туристов вернулись в Россию за последнюю неделю. Об этом в эфире передачи «Центральное телевидение» на телеканале НТВ сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«За неделю вернулось порядка 50 тыс. туристов, которые путешествуют через туроператоров, и еще несколько десятков тысяч, которые являются индивидуальными путешественниками», — передает ее слова ТАСС.

Догузова напомнила туристам, находящимся за границей, о необходимости поддерживать контакт со своим туроператором, а тем, кто путешествует индивидуально, — сообщить о себе в ближайшее диппредставительство России и держать связь с авиакомпанией. Она пообещала «всех вернуть домой».

Накануне в Росавиации сообщили о готовящейся эвакуации россиян, испытывающих трудности с возвращением на родину, из Венгрии, Марокко, Испании, Черногории, Молдавии, Мальты и Португалии.

По данным Ростуризма, за границей находятся около 100 тыс. организованных туристов из РФ, большинство из них — в Турции, Юго-Восточной Азии и странах Карибского бассейна. Россиян просят не выезжать из страны в связи с распространением коронавируса, а в случае нахождения за границей — сообщить о себе в консульства и посольства и поддерживать связь с туроператорами и авиакомпаниями.