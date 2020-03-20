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Росавиация сообщила о готовящейся эвакуации россиян из семи стран

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Фото: REUTERS/Nacho Doce
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Наиболее сложная ситуация с выездом российских граждан на родину сложилась в семи странах, туристов эвакуируют в ближайшие три дня. Об этом сообщили в Росавиации по итогам заседания профильной рабочей группы 20 марта.

«Определены семь стран, где сложилась самая сложная ситуация: Венгрия, Марокко, Испания, Черногория, Молдавия, Мальта, Португалия. Совместно с представителями российских авиакомпаний выработан механизм перевозки пассажиров из указанных стран в ближайшие три дня», — говорится на сайте ведомства.

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Так, три борта («Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии») вывезут россиян из Испании, еще три («Сибирь», «Победа») — из Черногории, и четыре («Аэрофлот») — из Португалии.

Еще два рейса выполнит «Аэрофлот», чтобы доставить в Кишинев граждан Молдавии.

Дополнительно будет проработан вопрос эвакуации граждан РФ из Марокко. В ближайшее время российское посольство направит в Москву список граждан, которые хотят вернуться на родину, после чего будет определено требуемое количество рейсов и аэропорт вылета.

В Росавиации отметили, что из-за введенных странами мер по нераспространению коронавируса, сроки получения разрешений на выполнение рейсов в ряде государств увеличен. Представители авиакомпаний заверили, что готовы оказать содействие российским гражданам в возвращении на родину.

Рабочая группа была сформирована ранее в этот день, ее возглавил первый замминистра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько. В состав вошли представители Минтранса и Росавиации, а также МИДа, Ростуризма, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», авиакомпаний «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и московских аэропортов.

Для обращения россиян, оказавшихся в трудной ситуации за рубежом, открыты круглосуточные горячие линии Ростуризма и МИДа.

По данным Ростуризма, за границей находятся около 100 тыс. организованных туристов из РФ, большинство из них — в Турции, Юго-Восточной Азии и странах Карибского бассейна. Россиян просят не выезжать из страны, а в случае нахождения за границей — сообщить о себе в консульства и посольства и поддерживать связь с туроператорами и авиакомпаниями.

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