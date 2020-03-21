Самолеты «Аэрофлота» начнут вывозить россиян из Молдавии 21 марта

Самолеты «Аэрофлота» с 21 марта начнут вывозить российских граждан, заблокированных в Молдавии. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в республике.

«21 марта планируется организация двух рейсов авиакомпании «Аэрофлот», которые вывезут пассажиров, купивших билеты на рейсы «Аэрофлота» и S7. Пассажирам других авиакомпаний и лицам без билетов будет предложено приобрести билеты в кассе «Аэрофлота» в аэропорту», — рассказали в диппредставительстве.

Накануне в Росавиации сообщили о готовящейся эвакуации россиян, испытывающих трудности с возвращением на родину, из Венгрии, Марокко, Испании, Черногории, Молдавии, Мальты и Португалии.

По данным Ростуризма, за границей находятся около 100 тыс. организованных туристов из РФ, большинство из них — в Турции, Юго-Восточной Азии и странах Карибского бассейна. Россиян просят не выезжать из страны в связи с распространением коронавируса, а в случае нахождения за границей — сообщить о себе в консульства и посольства и поддерживать связь с туроператорами и авиакомпаниями.