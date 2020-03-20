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«Интурист» приостановил все зарубежные туры

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Туроператор «Интурист» объявил о временной приостановке с пятницы, 20 марта, всех заграничных туров. Мера принята на фоне распространения в мире коронавируса, а также в соответствие с постановлением главного санитарного врача России и рекомендацией Ростуризма.

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«Вынужденно временно приостанавливается отправка туристов в зарубежные страны. С 20 марта все наши рейсы будут выполняться только с целью вывоза туристов», — говорится на сайте туроператора.

С рекомендацией Федеральное агентство по туризму выступило накануне. Ведомство призвало россиян по возможности не выезжать из страны, отметив, что всё больше государств закрывают свои границы из-за пандемии COVID-19, причем подобные ограничительные меры зачастую принимаются без предупреждения.

В результате иностранцы оказываются заблокированными на территории этих государств, как ранее получилось с россиянами в Черногории, Молдавии, на Филиппинах.

По данным Ростуризма, за границей находятся около 100 тыс. организованных туристов из РФ, большинство из них — в Турции, Юго-Восточной Азии и странах Карибского бассейна. Путешественникам настоятельно рекомендуется сообщить о себе в консульства и российские посольства и поддерживать связь с туроператорами и авиакомпаниями.

Ранее в Ростуризме назвали вспышку COVID-19 угрозой турбизнесу и рассказали, как вернуть деньги за путевки.

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