Туроператор «TUI Россия» заявил об аннуляции всех туров за границу

Туроператор «TUI Россия» в связи с рекомендациями Ростуризма вынужденно аннулирует все забронированные у компании туры за границу с вылетами с 20 марта по 30 апреля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

«TUI Россия» предлагает перебронировать тур на российские направления либо перенести поездки на более поздний срок — после 30 апреля. Также можно перенести сумму оплаты по аннулированной заявке в счет оплаты любого будущего тура.

Перенос денежной суммы на другую заявку произведут по курсу на день оплаты отмененной заявки.

Ростуризм 19 марта рекомендовал туроператорам временно не отправлять путешественников за рубеж и оказать им максимальную помощь в перебронировании сроков тура на более поздние.

Регулятор также призвал граждан по возможности не покидать пределов России из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире в связи с распространением инфекции. Все прибывающие из-за границы в Россию должны самоизолироваться на две недели.

В тот же день туроператор «Индиго-Тур» объявил о прекращении своей деятельности из-за коронавируса.

Европейский туристический холдинг TUI Group сообщил 15 марта, что приостанавливает продажи туров, круизов и бронирования отелей из-за ситуации с коронавирусом, который приводит к пневмонии COVID-19.