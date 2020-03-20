Прямой эфир
Сюжет:

Туроператор «TUI Россия» заявил об аннуляции всех туров за границу

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Туроператор «TUI Россия» в связи с рекомендациями Ростуризма вынужденно аннулирует все забронированные у компании туры за границу с вылетами с 20 марта по 30 апреля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Поддержка рейса: во сколько обойдется бюджету помощь авиации и туризму
Принятых ЦБ и правительством мер пока достаточно, считают аналитики

«TUI Россия» предлагает перебронировать тур на российские направления либо перенести поездки на более поздний срок — после 30 апреля. Также можно перенести сумму оплаты по аннулированной заявке в счет оплаты любого будущего тура.

Перенос денежной суммы на другую заявку произведут по курсу на день оплаты отмененной заявки.

Ростуризм 19 марта рекомендовал туроператорам временно не отправлять путешественников за рубеж и оказать им максимальную помощь в перебронировании сроков тура на более поздние.

Регулятор также призвал граждан по возможности не покидать пределов России из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире в связи с распространением инфекции. Все прибывающие из-за границы в Россию должны самоизолироваться на две недели.

В тот же день туроператор «Индиго-Тур» объявил о прекращении своей деятельности из-за коронавируса.

Европейский туристический холдинг TUI Group сообщил 15 марта, что приостанавливает продажи туров, круизов и бронирования отелей из-за ситуации с коронавирусом, который приводит к пневмонии COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от поездок за границу
Туроператор «Индиго-Тур» прекратил работу из-за COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020