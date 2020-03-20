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Трюдо допустил продление карантина в Канаде на несколько месяцев

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Карантинные меры в Канаде из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 могут быть продлены на несколько недель или месяцев. Об этом в пятницу, 20 марта, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо на пресс-конференции в Оттаве. Его цитирует CTVNews.

Он также предупредил о закрытии канадско-американской границы с 21 марта для несущественных поездок. Об этом Трюдо сообщил 19 марта в ходе выступления перед журналистами.

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Ранее, 18 марта, стало известно, что Соединенные Штаты и Канада закроют границу между государствами по взаимной договоренности для сдерживания распространения инфекции.

Сам Трюдо 13 марта сообщил об отсутствии у него коронавируса, несмотря на то что у его жены Софии обнаружили это заболевание после возвращения из Лондона.

Как сообщает издание, на 20 марта в Канаде зарегистрировано 873 случая заражения новым типом коронавируса.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 20 марта, в мире заболело более 256 тыс. человек, вылечились почти 90 тыс. пациентов, умерли 10 500 человек.

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