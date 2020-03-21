Новый рекорд смертей от коронавируса зафиксирован в Италии

Новый рекорд смертей за сутки от коронавируса и случаев заражения в Италии зафиксирован в субботу, 21 марта. Об этом сообщает агентство Ansa со ссылкой на главу службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

«К сожалению, за сегодня скончавшихся стало больше на 793», — сказал он журналистам. Накануне скончались 627 человек.

По состоянию на 21 марта, в Италии инфицированы почти свыше 42 тыс. человек, за сутки показатель вырос на 4,8 тыс. случаев. В пятницу зараженных стало больше на 4,6 тыс. пациентов. Число выздоровевших также выросло на 943 человека за сутки и достигло 6062 человек.

Общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 53 тыс.

В Италию в субботу доставят около 3 млн масок. 1,2 млн прибудут из Египта, 1,5 млн будут доставлены из Китая.

Сложнее всего ситуация обстоит в Ломбардии, где число зараженных превышает 22,2 тыс. К 8 марта Италия вышла на первое место по смертности. Согласно статистике к началу месяца, в республике умирает каждый 20-й пациент. К 19 марта страна обогнала по числу погибших Китай.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) высокую смертность в Италии объяснили тем, что власти не смогли своевременно распознать эпидемию заболевания, поэтому граждане продолжали вести привычный образ жизни.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии.

По данным Worldometer на 21 марта, в мире заболели более 297 тыс. человек, вылечились более 94 тыс. пациентов, умерли 12 775 человек.