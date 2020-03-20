Число жертв коронавируса в Италии превысило 4 тыс.

В Италии от коронавируса за последние сутки скончались 627 человек, что стало рекордным значением с момента распространения заболевания в республике. Таким образом, число умерших достигло 4032 человек. Об этом 20 марта сообщил глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

За сутки пневмония COVID-19 была диагностирована у еще 4670 человек. Таким образом, общее число заболевших превышает 37,8 тыс. граждан. Выздоровели 5129 человек, в том числе 689 — за последние 24 часа.

Сложнее всего ситуация обстоит в Ломбардии, где за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 2380 человек, то есть всего превышает 22,2 тыс, пишет la Repubblica. Количество летальных случаев в этом регионе составляет 2549. В том числе 381 — за последние сутки.

К 8 марта Италия вышла на первое место по смертности. Согласно статистике к началу месяца, в республике умирает каждый 20-й пациент. К 19 марта страна обогнала по числу погибших Китай, откуда коронавирус начал распространяться по миру.

Накануне премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о продлении в стране карантина, который действует с 10 марта. В республике полностью запрещено проведение массовых мероприятий, перестали работать кинотеатры, развлекательные центры, театры, музеи, школы.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) высокую смертность в Италии объяснили тем, что власти не смогли своевременно распознать эпидемию заболевания, из-за чего граждане продолжали вести привычный образ жизни.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 20 марта, всего в мире подтверждено свыше 209 тыс. случаев заболевания, скончались 8778 человек.