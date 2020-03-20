Врач не исключил повторения итальянского сценария с коронавирусом в Германии

В Германии может повториться итальянский сценарий эпидемии коронавируса, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Интервью с ним в пятницу, 20 марта, опубликовано на Youtube-канале RT.

«Мы можем сравнить Германию с Италией недели через две», — заявил он.

По словам медика, правительство ФРГ заказало у местных производителей около десяти тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Я думаю, что такие инвестиции правительство Германии делает неспроста», — добавил он.

Днем ранее сообщалось, что число погибших от коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 427 человек. Таким образом, количество летальных случаев составляет 3405 — это больше, чем в Китае, откуда пневмония COVID-19 начала распространяться.

Ранее в этот день премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о продлении в стране карантина и действия ограничительных мер.

Карантинный режим власти объявили 10 марта, с этого дня в государстве было полностью запрещено проведение массовых мероприятий, перестали работать кинотеатры, развлекательные центры, театры, музеи, школы.

К 8 марта страна вышла на первое место по смертности. Согласно статистике к началу месяца, в Италии умирает каждый 20-й пациент. Власти утверждали, что все скончавшиеся имели серьезные проблемы со здоровьем, которые вызвали осложнения.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) высокую смертность в Италии объяснили тем, что власти не смогли своевременно распознать эпидемию заболевания, из-за чего граждане продолжали вести привычный образ жизни.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.