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Нью-Дели будет закрыт до конца марта из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Adnan Abidi
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Индийский столичный округ Дели, в состав которого входит Нью-Дели, будет закрыт до 31 марта включительно. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщила газета Times of India.

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Как в заявлении для прессы заявил главный министр Дели Арвинд Кеджривал, чрезвычайная ситуация потребовала чрезвычайных мер. «Дели будет заблокирован с завтрашнего дня с шести утра до 31 марта», — отметил он.

В это время будут закрыты все офисы частных компаний, но сотрудники будут считаться работающими и руководство обязано будет выплатить им зарплату за период карантина.

До 31 марта запретят услуги частного общественного транспорта, авторикш, работать будет только 25% автобусного парка государственной корпорации для перевозки сотрудников экстренных служб. Власти закроют метро, все религиозные храмы и центры, а рестораны и кафе будут работать только для приготовления еды на вынос. Собираться в Нью-Дели в группы более пяти человек запрещено.

В Индии за сутки произошел резкий рост заражения коронавирусной инфекцией, сейчас в стране заражен 341 человек.

С 22 марта страна из-за ситуации с коронавирусом прекратила принимать международные авиарейсы. Всем людям старше 65 лет правительство рекомендовало оставаться дома, если они не чиновники, врачи или официальные лица. Детям до 10 лет рекомендовали не выходить на улицу.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболели более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.

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