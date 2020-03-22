Ирак продлит комендантский час и запрет на перелеты в связи с коронавирусом

Иракские власти продлили ранее введенный в ряде регионов комендантский час. Продлен и запрет на авиасообщение до 28 марта, сообщило в воскресенье, 22 марта, агентство INA.

Комендантский час продлен до субботы. Его действие не распространяется на сотрудников служб безопасности, здравоохранения, сферы обслуживания, а также дипломатов, работников СМИ и банковского и финансового секторов.

Общее число случаев заражения коронавирусом в стране выросло до 233, погибли 20 человек.

Во вторник министерство транспорта Ирака сообщило о приостановке всех внутренних и международных авиарейсов компании Iraqi Airways на период с 17 по 24 марта.

20 марта стало известно, что международная коалиция во главе с США в Ираке сократит свою численность, в том числе в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболело более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.