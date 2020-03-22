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Минздрав Украины сообщил о выздоровлении восьми пациентов с коронавирусом

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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На Украине выздоровели восемь пациентов с коронавирусом. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщил Центр общественного здоровья минздрава страны.

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«От COVID-19 в Украине выздоровели уже восемь человек», — говорится в сообщении на сайте центра. Большинство зараженных переносят коронавирус как обычную простуду, добавили в ведомстве. По данным центра, каждую неделю в стране регистрируется более 200 тыс. случаев ОРВИ и гриппа.

Ранее в воскресенье «Газета.ру» сообщила, что международные организации начали разработку двух планов общим бюджетом в $58 млн для поддержки Украины в условиях распространения коронавируса.

К настоящему моменту на Украине зарегистрировано 47 случаев заражения коронавирусом, скончались три человека. Накануне член фракции «Слуга народа» Никита Потураев рассказал, как будет заменять умерших от коронавируса депутатов.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболели более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.

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