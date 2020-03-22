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СМИ сообщили об инфицировании коронавирусом еще одного депутата рады

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Фото: facebook.com/velmoza
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Депутата Верховной рады Сергея Вельможного доставили в инфекционную больницу Киева с подозрением на коронавирус. Об этом рассказал его коллега по группе «Доверие» Сергей Шахов, ставший первым парламентарием, зараженным COVID-19.

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Как пишет «Страна.uа», о том, что Вельможный инфицирован коронавирусом, сообщил Шахов, госпитализированный с пневмонией в Александровскую инфекционную больницу.

Там же находится Вельможный с сыном. Сам депутат свое заражение отрицает. По его словам, первые тесты дали отрицательный результат.

«Сегодня с симптомами, похожими на вирус COVID-19, меня и моего сына госпитализировали. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время тест проведут повторно», — написал он в Facebook.

Если диагноз подтвердится, под угрозой заражения окажется практически весь состав рады, так как Вельможный регулярно посещал заседания парламента.

К настоящему моменту на Украине зарегистрировано 47 случаев заражения коронавирусом, скончались три человека.

Накануне член фракции «Слуга народа» Никита Потураев рассказал, как будет заменять умерших от коронавируса депутатов.

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