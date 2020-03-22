Прямой эфир
Сюжет:

Заболевшего COVID-19 депутата рады госпитализировали

0
Фото: facebook.com/shahov.funpage
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутата Верховной рады Украины Сергея Шахова, заразившегося коронавирусом, госпитализировали в одну из киевских больниц.

Чихать на вирус: где и как работают карантинные меры
Почему в Киеве случился транспортный коллапс

20 марта парламентарий сообщал, что его состояние ухудшилось. На следующий день на своей странице в Facebook Шахов рассказал, что у него обнаружили пневмонию.

«Сегодня мне сделали рентген, который показал незначительную пневмонию. По рекомендации врачей остаюсь в инфекционном отделении Александровской больницы», - написал он.

Украинский парламентарий болеет уже неделю. Также стало известно, что COVID-19 заразилась и его жена.

Коронавирус у Шахова выявили после его возвращения из Франции. Примечательно, что политик не отправился сразу на самоизоляцию, а некоторое время ходил в раду и участвовал в заседаниях. С ним контактировали не менее 79 депутатов. Все они сдали тесты на коронавирус.

Накануне член фракции «Слуга народа» Никита Потураев рассказал, что будет делать рада в случае смерти депутатов от коронавируса.

На Украине выявлен 41 случай заражения COVID-19, три человека скончались. В нескольких регионах страны введен режим ЧС. В Киеве и Харькове прекращена работа метро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На подконтрольной Киеву территории Донецкой области ввели ЧС из-за COVID-19
На Украине заявили о риске гибели страны

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020