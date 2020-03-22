Заболевшего COVID-19 депутата рады госпитализировали

Депутата Верховной рады Украины Сергея Шахова, заразившегося коронавирусом, госпитализировали в одну из киевских больниц.

20 марта парламентарий сообщал, что его состояние ухудшилось. На следующий день на своей странице в Facebook Шахов рассказал, что у него обнаружили пневмонию.

«Сегодня мне сделали рентген, который показал незначительную пневмонию. По рекомендации врачей остаюсь в инфекционном отделении Александровской больницы», - написал он.

Украинский парламентарий болеет уже неделю. Также стало известно, что COVID-19 заразилась и его жена.

Коронавирус у Шахова выявили после его возвращения из Франции. Примечательно, что политик не отправился сразу на самоизоляцию, а некоторое время ходил в раду и участвовал в заседаниях. С ним контактировали не менее 79 депутатов. Все они сдали тесты на коронавирус.

Накануне член фракции «Слуга народа» Никита Потураев рассказал, что будет делать рада в случае смерти депутатов от коронавируса.

На Украине выявлен 41 случай заражения COVID-19, три человека скончались. В нескольких регионах страны введен режим ЧС. В Киеве и Харькове прекращена работа метро.