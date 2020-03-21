На подконтрольной Киеву территории Донецкой области ввели ЧС из-за COVID-19

На контролируемой Киевом территории Донецкой области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии заболевания COVID-19. Об этом в субботу, 21 марта, заявил глава областной администрации Павел Кириленко.

«Отдельно подчеркиваю: режим чрезвычайной ситуации не является чрезвычайным положением. Чрезвычайное положение имеет право вводить только президент по согласованию Верховной Рады. Введенный нами режим чрезвычайной ситуации нужен для того, чтобы иметь правовые основания быстро и эффективно реагировать на возможное развитие ситуации с заболеваемостью COVID-19», написал Кириленко в Facebook.

По итогам заседания комиссии комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о ряде рекомендаций для районных и военно-гражданских администраций, а также для исполнительных органов городских советов и объединенных территориальных громад.

Портал «Страна.ua» приводит текст документа постановления, в котором говорится о назначении ответственного руководителя для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также о необходимости создания системы транспортировки работников предприятий, работающих при карантине.

Отмечается, что с 00:01 понедельника 23 марта с будет запрещена работа рынков и подобных субъектов торговли, за исключением поставщиков, обеспечивающих снабжение населения продуктами и товарами первой необходимости.

11 марта власти Украины ввели карантин по всей стране до 3 апреля, а с 18 марта действует запрет на работу ресторанов, торговых центров, кафе и кинотеатров. Верховная рада отменила проведение пленарных заседаний на время карантина. 20 марта Кабмин постановил о вводе режима ЧС в в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях страны. В настоящий момент ограничительные меры действуют в Черновицкой и Житомирской областях, а также в Харьковской и Тернопольской областях.

С 21 марта самопровозглашенная Донецкая народная республика закрыла границу с Украиной из-за усугубления ситуации по распространению коронавирусной инфекции. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в республике не выявлено ни одного случая заболевания.